Konya’da emek ve azmin hikâyesi: 67 yaşında hâlâ işinin başında

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Şirin Gökçe, yaşına rağmen çalışkanlığı ve azmiyle herkese örnek oluyor.

Yaklaşık 4 yıldır işlettiği çay ocağında sabahın erken saatlerinden itibaren işinin başına geçen Gökçe, kendi emeğiyle ayakta durmanın gururunu yaşıyor.

Çay ocağında bardaklar bir bir yıkanırken, her detayla yakından ilgilenen Şirin Gökçe, yıllara meydan okuyan enerjisiyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Büyük bir emek ve sabırla işini sürdüren Gökçe, çalışmanın ve üretmenin yaşı olmadığını gösteriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da düşüncelerini paylaşan Şirin Gökçe, tüm kadınların gününü kutladı. Kadınların hayatın her alanında güçlü olduğunu vurgulayan Gökçe, özellikle gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Gençlere seslenen Gökçe, "Çalışın, hayatta emek verin. Anne ve babanızı üzmeyin. İnsan çalıştıkça ayakta durur ve değer kazanır.” ifadelerini kullandı.

Gökçe, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat 'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulu'da azmi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Şirin Gökçe, hem kadınlara hem de gençlere ilham olmaya devam ediyor.

(Cumali Özer)