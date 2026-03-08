Konya’da emek ve azmin hikâyesi: 67 yaşında hâlâ işinin başında

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Şirin Gökçe, yaşına rağmen çalışkanlığı ve azmiyle herkese örnek oluyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Şirin Gökçe, yaşına rağmen çalışkanlığı ve azmiyle herkese örnek oluyor.
Yaklaşık 4 yıldır işlettiği çay ocağında sabahın erken saatlerinden itibaren işinin başına geçen Gökçe, kendi emeğiyle ayakta durmanın gururunu yaşıyor.
Çay ocağında bardaklar bir bir yıkanırken, her detayla yakından ilgilenen Şirin Gökçe, yıllara meydan okuyan enerjisiyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Büyük bir emek ve sabırla işini sürdüren Gökçe, çalışmanın ve üretmenin yaşı olmadığını gösteriyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da düşüncelerini paylaşan Şirin Gökçe, tüm kadınların gününü kutladı. Kadınların hayatın her alanında güçlü olduğunu vurgulayan Gökçe, özellikle gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.
Gençlere seslenen Gökçe, "Çalışın, hayatta emek verin. Anne ve babanızı üzmeyin. İnsan çalıştıkça ayakta durur ve değer kazanır.” ifadelerini kullandı.
Gökçe, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat 'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kulu'da azmi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Şirin Gökçe, hem kadınlara hem de gençlere ilham olmaya devam ediyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”