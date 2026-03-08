GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,22
EURO
51,39
STERLİN
59,28
GRAM
7.477,89
ÇEYREK
12.350,44
YARIM ALTIN
24.618,54
CUMHURİYET ALTINI
49.027,50
KONYA Haberleri

Başkan Altay tüm Konyalıları Mukaddes Emanetler Sergisi’ni görmeye davet etti

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay tüm Konyalıları Mukaddes Emanetler Sergisi’ni görmeye davet etti
Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında mukaddes emanetleri Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mukaddes Emanetler Sergisi’nin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Sergimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca her gün 10.00-16.00, 20.00–22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergimize, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında "Mukaddes Emanetler” sergisini Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, serginin bu yıl Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildiğini anımsatarak, önemli bir manevi mirası Konyalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde açılan "Mukaddes Emanetler” sergisine vatandaşların geçen sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Altay, "Kabe örtülerinden Sakalı Şerife; Kabe'nin anahtarından, Peygamber Efendimizin makamındaki örtülere kadar birçok teberrük ve tarihi eseri Konya'mızda vatandaşlarımızla buluşturmak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Ramazan'ın rahmet ve bereketini böylesine manevi bir atmosferde birlikte yaşamak, özellikle gençlerimizin bu kıymetli mirası yakından tanımasına vesile olmak da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sergimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca her gün 10.00-16.00, 20.00–22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergimize, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar da böyle anlamlı bir organizasyonun Ramazan ayında Konya'da düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sergide yer alan mukaddes emanetleri yakından görmenin sevincini yaşadıklarını aktaran ziyaretçiler, bu manevi atmosferi yaşamalarına vesile olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. 

"Mukaddes Emanetler” sergisi, Ramazan ayı sonuna kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık kalacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER