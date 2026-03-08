Başkan Altay tüm Konyalıları Mukaddes Emanetler Sergisi’ni görmeye davet etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında mukaddes emanetleri Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mukaddes Emanetler Sergisi’nin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Sergimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca her gün 10.00-16.00, 20.00–22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergimize, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında "Mukaddes Emanetler” sergisini Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, serginin bu yıl Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildiğini anımsatarak, önemli bir manevi mirası Konyalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde açılan "Mukaddes Emanetler” sergisine vatandaşların geçen sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Altay, "Kabe örtülerinden Sakalı Şerife; Kabe'nin anahtarından, Peygamber Efendimizin makamındaki örtülere kadar birçok teberrük ve tarihi eseri Konya'mızda vatandaşlarımızla buluşturmak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Ramazan'ın rahmet ve bereketini böylesine manevi bir atmosferde birlikte yaşamak, özellikle gençlerimizin bu kıymetli mirası yakından tanımasına vesile olmak da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sergimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca her gün 10.00-16.00, 20.00–22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergimize, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar da böyle anlamlı bir organizasyonun Ramazan ayında Konya'da düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sergide yer alan mukaddes emanetleri yakından görmenin sevincini yaşadıklarını aktaran ziyaretçiler, bu manevi atmosferi yaşamalarına vesile olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Mukaddes Emanetler” sergisi, Ramazan ayı sonuna kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık kalacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu