Konya yolundaki tesiste yangın paniği! Ekipler zor anlar yaşadı
- Güncelleme Tarihi:
Antalya-Konya kara yolu üzerindeki muz paketleme ve sarartma tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın nedeniyle tesisin soğuk hava deposu ve diğer bölümleri büyük ölçüde zarar gördü.
Yangın, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Serik Caddesi üzerinde bulunan bir muz paketleme ve sarartma tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-687 Antalya-Konya kara yolu üzerinde Taşağıl Mahallesi Serik Caddesi'nde faaliyet gösteren tesiste yangın çıktı.
Yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, tesisi saran alevler D-400 kara yolundan görüldü. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve Serik birimlerine bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, Orman İşletmesine ait arazöz de ekiplere su desteği verdi.
Ekipler zor anlar yaşadı
Tesis içerisinde bulunan soğuk hava deposunun izolasyon malzemeleri alevlerin büyümesine neden olurken, itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Yangın itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde söndürülürken tesiste başta soğuk hava deposu olmak üzere büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaparken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.
