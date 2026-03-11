80 yaşındaki Halil Ürün siyasi tecrübelerini Konya Aydınlar Ocağı’nda anlattı

Halil Ürün, 80’inci yaşında siyasi hayatındaki tecrübelerini ve anılarını paylaştı. Konya Aydınlar Ocağı’nın davetiyle düzenlenen programda konuşan eski Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ürün, 1989’da başladığı belediye başkanlığı dönemine dair önemli hatıralarını anlattı.
1989 yılında Başkanlık görevini alan ve 10 yıl boyunca şehre kazandırdığı eserlerle hafızalara kazınan Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Halil Ürün 80'inci yaşına girdi. Konya Aydınlar Ocağı tarafından davet edilen Ürün, siyasi hayatına dair tecrübelerini ve anılarını paylaştı.
Görev aldığı 10 yıl boyunca şehre kazandırdığı hizmetlerle hafızalara kazınan Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Halil Ürün 80'inci yaşına girdi.
80'inci yaşına girmesi nedeniyle Konya Aydınlar Ocağı tarafından davet edilen Ürün, burada siyasi hayatına dair tecrübelerini ve anılarını anlattı.
1989 yılında girdiği seçimle Belediye Başkanlığı görevine gelen Ürün'ün yaşadıkları düzenlenen sohbet programında büyük bir dikkatle dinlendi.
