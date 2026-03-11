GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

İlber Ortaylı’dan üzücü haber! Ailesi açıklama yaptı yoğun bakımda

İlber Ortaylı’nın sağlık durumuyla ilgili ailesinden resmi açıklama geldi. Beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilen Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin son detaylar paylaşıldı.

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddileşti. Haberler üzerine ailesi açıklama yaparak, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." bilgisini paylaştı. 

Geçtiğimiz günlerde hastanede kontrol altına alınan Ortaylı'nın sağlığına ilişkin ilk açıklama sabah saatlerinde, gazeteci arkadaşı Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı'nın yazısında, "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadesi yer aldı.Ortaylı geçtiğimiz aylarda rahatsızlandığında açıklama yaparak, tedavi gördüğünü açıklamıştı. 

78 yaşındaki Prof. Dr. Ortaylı, son rahatsızlığının geçmiş rahatsızlıklarına benzemeyecek kadar ağır geçtiğini belirterek "Bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor" demişti. İlber Ortaylı'nın mesajında Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kanbay'a teşekkür etmesi hastalığının böbrek sağlığıyla ilgili olduğunu düşündürmüştü. 

PEŞ PEŞE İKİ AMELİYAT OLDU

Geçtiğimiz aylarda böbreklerinden kaynaklanan bir rahatsızlık sebebiyle ameliyat olan İlber Ortaylı, operasyondan günler sonra aniden rahatsızlanınca acil olarak ikinci bir ameliyata alınmıştı.

"Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım” diyen Ortaylı, doktor, hasta bakıcı ve hemşirelerin kendisi için seferber olduğunu söylemişti. Yeni ameliyatı sonrası ani kanamanın durduğunu söyleyen ünlü isim, sağlık personeline teşekkür etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

