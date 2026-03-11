APP plakalarda ceza affı! 4 bin liralık cezalar iptal edildi

APP (standart dışı) plakalar için kesilen cezalar iptal ediliyor. İptal kararı, şoförler odasının verdiği plakalar için 27 Şubat’tan sonra kesilen cezaları kapsıyor. Yani 4 bin liralık cezaları. Bu plakalara artık ceza kesilmeyecek. Sahte plakalar için yürürlükteki 140 bin lira ceza uygulaması ise devam edecek.

APP plaka adı verilen sahte plakalara yönelik para cezasının artmasının ardından sürücüler plaka basım merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu. Araç sahipleri, plakalarını, sahte olduğu endişesiyle değiştirmeye başladı. Ancak, bu plakaların bazıları şoförler odası tarafından verilen plakalardı ve bu durum karışıklık yarattı. İnternetten alınan ve yasa dışı şekilde basımı gerçekleştirilen APP plakalarla bu plakalar karıştırılmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, karmaşayı gidermek için karar aldı ve 27 Şubat'tan sonra, damgalı, mühürlü, şoförler odası tarafından verilmiş plakalara kesilen cezaları iptal etti. Yani 4 bin liralık para cezaları iptal edildi. Sahte plakalar için kesilen 140 bin liralık cezalar ise iptal edilmedi. Yeni trafik yasasının uygulanmasına ise devam edilecek.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi. Karara göre, yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek. Şoförler odasının kalın rakam ve harfli plakaları tamamen sahte olan benzer görünümdeki APP plakalar ile karıştırılıyordu. Araç sahipleri, APP plakaya benzer bu resmi plakalar nedeniyle endişe yaşıyordu.

Alınan son kararla, yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plaka ekleme veya değişiklik yapılması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.

140 BİN LİRA CEZA YÜRÜRLÜKTE

Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan yasa dışı, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.

Yetkililer, bunun da kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.

Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, denetimler 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecekti.

APP PLAKA KARMAŞASI

APP plaka geçmişte de yasaktı, kontroller artınca sürücüler değiştirmeye karar verdi. Emniyet birimleri 1 Nisan'a kadar sürücülere plakaları konusunda bilgilendirme yapacak ardından cezalar yazılacak. İlk cezada 140 bin lira, tekrarında ise 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca, bu sürücüler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.

204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." deniliyor. Bu ceza APP plaka için geçerli, plakanın okunmaması, kırık veya kesik olması hallerinde daha az cezalar var.

APP plaka tartışmasında dikkatten kaçan bazı noktalar var. Öncelikle, sürücüler, plakalarında karekod veya bazı işaretler yoksa sahte olduğunu düşünüyor. Plakalarda karekod uygulaması 2024 yılı itibariyle yönetmelik değişikliği sonrası başladı ve eski tarihli plakalar geçerli. Yani karekod yoksa plaka sahte değil. Eski plakaların karekodlu plakalarla ile değiştirilmesine gerek de yok.

Kaynak: Haber Merkezi