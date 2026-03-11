GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Döşemealtı Belediyesi’ne “asfalt ihalesi’’ operasyonu; Eski başkan dahil 22 gözaltı kararı

Döşemealtı Belediyesi’ne “asfalt ihalesi’’ operasyonu; Eski başkan dahil 22 gözaltı kararı
Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’nde yapılan asfalt ve kaldırım ihalesine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç’in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada yaklaşık 125 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği kaydedildi.

Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde gerçekleştirilen 'Bitümlü sıcak asfalt ve kaldırım' ihalesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, aralarında eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

125 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI

Soruşturma kapsamında Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve kaldırım ihalesinde 'eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması' iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan tespitlerde ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 lira, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 lira olmak üzere toplamda yaklaşık 125 milyon 392 bin 116 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi.

22 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında kamu zararında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen eski Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte hareket ettiği belirlenen 2 belediye başkan yardımcısı, 8 belediye personeli, 6 yüklenici firma çalışanı ve 5 belediye meclis üyesi olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu, ikisinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. 

Kaynak: DHA

