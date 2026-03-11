GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,14
EURO
51,11
STERLİN
59,25
GRAM
7.398,15
ÇEYREK
12.215,37
YARIM ALTIN
24.349,30
CUMHURİYET ALTINI
48.491,30
KONYA Haberleri

Karapınar’da yeşil seferberlik: 1 Saatte 4 Bin fidan toprakla buluşmaya gitti!

Bekir Turan
İnternet editörü
Karapınar’da yeşil seferberlik: 1 Saatte 4 Bin fidan toprakla buluşmaya gitti!

Karapınar Belediyesi tarafından "Yeşil Bir Gelecek" sloganıyla düzenlenen ücretsiz sedir fidanı dağıtım etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şehrin üç farklı noktasında gerçekleştirilen organizasyonda, 4.000 adet fidan rekor bir sürede tükendi.

3 Farklı Noktada Büyük İlgi

Daha fazla vatandaşa ulaşmak amacıyla dağıtımlar; Anıt Meydanı, Eski Sanayi Bölgesi ve Eski BP Karşısı olmak üzere üç ayrı merkezde eş zamanlı olarak yapıldı. Karapınarlıların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, fidanlar yaklaşık 1 saat içerisinde sahiplerine teslim edildi.

"Geleceğe Nefes Olacağız"

Belediye  başkanı İbrahim Önal  tarafından yapılan açıklamada, doğaya sahip çıkan Karapınar halkına teşekkür edilerek şu ifadelere yer veridi:"Doğaya sahip çıkan, geleceğe nefes olacak bu anlamlı çalışmaya ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. El ele, daha yeşil bir Karapınar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ve tüm ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz."

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER