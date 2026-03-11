Karapınar’da yeşil seferberlik: 1 Saatte 4 Bin fidan toprakla buluşmaya gitti!

Karapınar Belediyesi tarafından "Yeşil Bir Gelecek" sloganıyla düzenlenen ücretsiz sedir fidanı dağıtım etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şehrin üç farklı noktasında gerçekleştirilen organizasyonda, 4.000 adet fidan rekor bir sürede tükendi.

3 Farklı Noktada Büyük İlgi

Daha fazla vatandaşa ulaşmak amacıyla dağıtımlar; Anıt Meydanı, Eski Sanayi Bölgesi ve Eski BP Karşısı olmak üzere üç ayrı merkezde eş zamanlı olarak yapıldı. Karapınarlıların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, fidanlar yaklaşık 1 saat içerisinde sahiplerine teslim edildi.

"Geleceğe Nefes Olacağız"

Belediye başkanı İbrahim Önal tarafından yapılan açıklamada, doğaya sahip çıkan Karapınar halkına teşekkür edilerek şu ifadelere yer veridi:"Doğaya sahip çıkan, geleceğe nefes olacak bu anlamlı çalışmaya ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. El ele, daha yeşil bir Karapınar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ve tüm ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz."

(Bekir Turan)