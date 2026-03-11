Bozkır’da Filistin’e destek için 225 bin 400 TL toplandı

İlçeye bağlı Hisarlık Mahallesindeki vatandaşlar tarafından toplanan 225 bin 400 TL Filistin'e ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. Yardım kampanyası sonucunda elde edilen miktar, resmi prosedürler çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bozkır Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Hakan Aksan'a, karşılığında makbuz düzenlenerek emanet edildi.
Yardımın, vakıf kanalıyla ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırılması sağlanacak. Bozkır İlçe Müftülüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu anlamlı yardıma önderlik edenlere ve katkı sağlayan Büyük Hisarlık Mahallesi halkına teşekkür ediyor, yapılan hayırların kabul olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA