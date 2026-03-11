GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Bozkır’da Filistin’e destek için 225 bin 400 TL toplandı

Bozkır’da Filistin’e destek için 225 bin 400 TL toplandı
Konya’nın Bozkır ilçesinde Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla 225 bin 400 TL toplandı.

İlçeye bağlı Hisarlık Mahallesindeki vatandaşlar tarafından toplanan 225 bin 400 TL Filistin'e ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. Yardım kampanyası sonucunda elde edilen miktar, resmi prosedürler çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bozkır Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Hakan Aksan'a, karşılığında makbuz düzenlenerek emanet edildi.

Yardımın, vakıf kanalıyla ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırılması sağlanacak. Bozkır İlçe Müftülüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu anlamlı yardıma önderlik edenlere ve katkı sağlayan Büyük Hisarlık Mahallesi halkına teşekkür ediyor, yapılan hayırların kabul olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: İHA

