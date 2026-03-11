Selçuklu Sanat Akademisi gönüllere dokunmaya hazırlanıyor
Güncelleme Tarihi:
Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu, 15 Mart’ta “Gönülden İlahiler Konseri“ ile dinleyicileriyle buluşacak.
Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlara keyifli ve sanat dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sanat Akademisi Müzik Topluluğu, "Gönülden İlahiler Konseri" programı ile tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini müzikseverler ve tasavvuf musikisine ilgi duyan vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Sanat Akademisi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin sahne alacağı konserde, tasavvuf musikisinin sevilen ilahileri seslendirilecek. Birbirinden değerli eserleri dinleyiciyle buluşturacak ve manevi atmosferiyle katılımcılara huzurlu bir akşam yaşatacak olan konser, Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'de 15 Mart Pazar günü saat 21.00'da gerçekleştirilecek.
Katılımcılar biletlerini ücretsiz olarak 13 Mart Cuma günü saat 12.00'den itibaren Biletix web adresi üzerinden temin edebilecekler.
