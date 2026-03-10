Konya Teknik Üniversitesi II. Mezunlar Buluşması gerçekleştirildi

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) tarafından düzenlenen II. Mezunlar Buluşması, üniversitenin farklı dönemlerinden mezunları Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen iftar programında bir araya getirdi. Gelişim Yerleşkesi’nde düzenlenen buluşma, mezunlar arasındaki dayanışmayı güçlendirirken üniversite-mezun bağının sürekliliğini de pekiştirdi.

İftar programına; KTÜN mezunlarından Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, İnnopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Kahraman, KTÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köken, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Altın, Genel Sekreter Kamil Gök'ün yanı sıra, farklı meslek gruplarında görev yapan çok sayıda akademik ve idari personel mezun katıldı.

Programda konuşan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, mezunların üniversitenin en kıymetli paydaşları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi, "Bugün farklı alanlarda ve şehirlerde başarıyla yoluna devam eden siz değerli mezunlarımız, bizim için yalnızca geçmişin birer hatırası değil, bugünümüzün gururu ve geleceğimizin en güçlü temsilcilerisiniz. Aldığınız eğitim, ürettiğiniz bilgi ve ortaya koyduğunuz emekle üniversitemizin adını her platformda en iyi şekilde temsil ettiğinizi görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Mezuniyetle birlikte bir ayrılıktan ziyade, üniversitemizle kurulan bağın yeni ve daha güçlü bir boyut kazandığına inanıyorum.” dedi.

Samimi sohbetlerin ve anı paylaşımlarının yaşandığı iftar buluşması, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

(Ali Asım Erdem)