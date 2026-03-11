Konya’da “Okuyan Nesiller’’ projesiyle güçlü toplum inşası

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Okuyan Nesiller” projesi, gerçekleştirilen etkinlikleriyle okuma kültürünü geliştirirken bir yandan da okul dergiciliği ile yazma becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelini oluşturan; bilgiyi beceriyle harmanlayan, öğrenciyi merkeze alan ve erdemli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bütüncül eğitim yaklaşımıyla uyum içerisinde gerçekleştiriliyor.

Okullarda düzenlenen okuma saatleri, kitap tahlilleri, yazar buluşmaları ve öğrencilerin aktif görev aldığı "Okuma Çemberleri” gibi faaliyetler, okuma kültürünün eğitim ortamlarına yerleşmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca "Kitap Tadımı" etkinlikleri, tematik kitap sepetleri ve öğrencilerin en sevdikleri karakterleri canlandırdıkları drama çalışmalarıyla zenginleşen bu süreç, öğrencilerin kitaba olan ilgisini en üst seviyeye taşıyor.

Yeni dönemde okuma alışkanlığını üretimle güçlendirmek amacıyla öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik okul dergisi çıkarma çalışmalarına ivme kazandırıldı.Dijital ortamda veya basılı olarak hazırlanacak dergiler, "Okuyan Nesiller Projesi Okul Dergileri Fuarı” hazırlıklarıyla birleşerek öğrencilerin düşünce dünyalarını kalemle buluşturmalarına imkân tanıyacak.

Bir yandan yazarlık atölyeleriyle geleceğin yazarları yetişirken diğer yandan "Aile Okuma Saatleri” ile okuma kültürü evlere konuk olmaya ve toplumsal bir alışkanlığa dönüşmeye devam edecek.

(Cumali Özer)