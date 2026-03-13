Bozkır’da kadınlara KADES anlatıldı

Bozkır Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede kurulan Cuma Halk Pazarı'nı ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki etkinlikte polis ekipleri, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.
Pazar yerinde alışveriş yapan kadınlarla tek tek ilgilenen ekipler, uygulamanın önemini ve kullanımını anlattı. Bilgilendirme faaliyeti sırasında kadınlara KADES uygulamasının tanıtıldığı broşürler dağıtılırken, uygulamanın mobil cihazlara nasıl indirileceği ve şiddet anında nasıl ihbarda bulunulacağı konusunda uygulamalı bilgiler verildi.
Kaynak: İHA