Babasının öldürüp hobi bahçesine gömdüğü Zehra, toprağa verildi
Eskişehir’de babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürülüp kırsal mahallede hobi bahçesinde cansız bedeni bulunan Zehra Üzüm (13), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra, 2 Mart'ta kayboldu. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra'ya ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Çocuk ve Asayiş şube ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Bu süreçte Zehra'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra'nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı. Soruşturma, Abdulrazak Üzüm'ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm'ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı.
Araştırmanın ardından dün Tepebaşı ilçesi kırsal Aşağıkartal Mahallesi'nde Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde Zehra Üzüm'ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra Üzüm'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Zehra'nın cansız bedeni, yakınları tarafından alınıp, Çamlıca Mahallesi Adar Camisi'ne getirildi. Üzüm için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Üzüm ailesinin yanı sıra mahalleli de katıldı. Zehra Üzüm, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”