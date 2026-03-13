GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kayıp emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kaybolan ve 8 Mart’tan beri aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bandırma'da yaşayan emekli öğretmen Ahmet Baysal, Eskiziraatli köyünde bulunan arı kovanlarına bakmak için evinden ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri Yenice köyü sahilinde 55 yaşındaki Ahmet Baysal'ın cansız bedenine ulaştı.

Baysal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: İHA

