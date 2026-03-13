GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu
“İşte Benim Stilim“ yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan’dan acı haber geldi. Moda tasarımcısı ve sosyal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Eraslan’ın bıraktığı kanlı not ise dikkat çekti.

'İşte Benim Stilim' programıyla tanınan ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eraslan, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Sabah saatlerinde yakınlarının durumu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Eraslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi.

Olay sonrası Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımlar dikkat çekti. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KANLI NOT ÜRKÜTTÜ

Erarslan'ın Instagram hikâyesinde yer verdiği mesaj ile kanlı not görüntüsü ise takipçileri arasında endişe ve derin üzüntü yarattı.

Eraslan, paylaşımında, "Paylaşmadığım şeyler vardır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım… Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." sözlerine yer verdi.

"BABAMDAN ÖZÜR DİLERİM"

Bir başka paylaşımında ise kanlı bir not kağıdı üzerinde; " Hayatta insanlara hep değer verdim babamdan özür dilerim" yazdığı görüldü.

OLAY YERİ İNCELEMESİ

Olayın duyulmasının ardından Eraslan'ın çevresi ve sevenleri büyük bir şok yaşadı. Ailesine henüz ulaşılamadığı belirtilirken, genç ismin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Eraslan'ın ani ölümüyle ilgili detaylar araştırılıyor.

