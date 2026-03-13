GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki biber gazlı kuyumcu soygunu kamerada!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki biber gazlı kuyumcu soygunu kamerada!

Konya'da bir kuyumcuya giren maskeli 3 kişi, çalışanlara biber gazı sıkarak vitrindeki bilezikleri alıp kaçtı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüphelilerin çaldığı bileziklerin ise imitasyon olduğu ortaya çıktı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI SOYGUN ANINI KAYDETTİ

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde yaklaşık 15 gün önce faaliyete geçen bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre maskeli 3 kişi kuyumcuya girerek çalışanlara biber gazı sıktı. Çalışanları etkisiz hale getiren şüpheliler vitrindeki 8 bileziği alarak hızla kaçtı.

Soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin içeri girerek kısa sürede vitrindeki bilezikleri aldığı ve ardından dükkandan çıkarak kaçtıkları görüldü.

KANALİZASYON HATTINDA ARAMA YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerden birinin yaklaşık 750 metre uzaklıktaki Safahat Caddesi'nden ara sokaklara doğru kaçtığını belirledi. Bu sırada caddede bulunan bir rögar kapağının açık olduğu fark edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçış sırasında kanalizasyon hattını kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kanalizasyon hattının giriş ve çıkış noktalarında yapılan incelemede herhangi bir ize rastlanmadı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, sokak aralarına kaçan 3 şüpheliyi kısa süre sonra mahallenin farklı noktalarında yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları vitrindeki bileziklerin ise satışta bulunan ürünlerin taklitleri olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

