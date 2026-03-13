GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Hadim’de üreticilere destek: Fidan dağıtımı gerçekleşti

Ali Asım Erdem
Muhabir
Hadim’de üreticilere destek: Fidan dağıtımı gerçekleşti
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hadim’deki üreticilere destek amacıyla kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, ilçedeki üreticilere yönelik kestane fidanlarının çiftçilere ulaştırıldığını belirterek, tarımsal üretimin artırılması için desteklerin önemine dikkat çekti.Başkan Çetiner yaptığı açıklamada, çiftçilere verilen katkılardan dolayı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Üreticilerimize destek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan kestane fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçilerimize sağladığı desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum.”

Yetkililer, dağıtılan kestane fidanlarının bölgedeki tarımsal çeşitliliğe ve üretime katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)

