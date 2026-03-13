Hadim’de üreticilere destek: Fidan dağıtımı gerçekleşti

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, ilçedeki üreticilere yönelik kestane fidanlarının çiftçilere ulaştırıldığını belirterek, tarımsal üretimin artırılması için desteklerin önemine dikkat çekti.Başkan Çetiner yaptığı açıklamada, çiftçilere verilen katkılardan dolayı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek şunları söyledi:
"Üreticilerimize destek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan kestane fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçilerimize sağladığı desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum.”
Yetkililer, dağıtılan kestane fidanlarının bölgedeki tarımsal çeşitliliğe ve üretime katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.
(Ali Asım Erdem)