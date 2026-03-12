GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Besici ve kırmızı et üreticilerine bayram müjdesi geldi! Fire uygulaması kaldırıldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Besici ve kırmızı et üreticilerine bayram müjdesi geldi! Fire uygulaması kaldırıldı

Besicileri ve kırmızı et üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Karkas yağsız kesimlerde uygulanan yüzde 2'lik fire oranı kaldırılarak sıfıra indirildi. Karar, üreticilerin uzun süredir dile getirdiği sorunların çözümüne yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAKANLIK ZİYARETİNDE GÜNDEME GELDİ

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, besicilerin yaşadığı sorunların çözümü için Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti. Görüşmede besicilerin talepleri doğrudan iletildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından karkas yağsız kesimde uygulanan yüzde 2'lik fire oranının kaldırılması yönünde karar alındığı açıklandı.

RESMİ TEBLİĞ BAYRAM SONRASI GÖNDERİLECEK

Alınan karar doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla kesim sırasında uygulanan yüzde 2'lik kesinti tamamen kaldırıldı. Böylece üreticilerin kesim sürecinde karşılaştığı fire uygulaması sona ermiş oldu.

Yetkililer, kararın uygulanması için yarından itibaren tüm Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine sözlü bilgilendirme yapılacağını belirtti. Resmî tebliğin ise bayramın hemen ardından mezbahaneler, et entegre tesisleri ve kombinalara gönderileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, üreticilerin taleplerinin iletilmesine katkı sağlayan Mustafa Destici'ye ve besicilere destek veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür edildi.

(Meltem Aslan)

