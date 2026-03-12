GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Akşehir’de jandarma binası taşınıyor

Cumali Özer
Muhabir
Akşehir’de jandarma binası taşınıyor

Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal, yaptığı açıklamada şehir merkezinde uzun yıllardır hizmet veren İlçe Jandarma Komutanlığı binasının taşınması için belediye ile ilgili kurumlar arasında önemli bir takas anlaşması gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan anlaşma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü'nün yanındaki belediyeye ait arsa ile mevcut jandarma arazisinin karşılıklı olarak takas edildiği ifade edildi.

YENİ BİNA İÇİN İNŞAAT SÜRECİ BAŞLAYACAK

Sürecin bir sonraki aşamasında Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından imar planı değişikliğinin onaylanmasının beklendiği bildirildi. İmar tadilatı kararının alınmasının ardından ise yeni İlçe Jandarma Komutanlığı binasının inşaat çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

Başkan Köksal ayrıca sürecin gerçekleşmesinde katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Desteklerinden dolayı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Valisi İbrahim Akın, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez, Jandarma Genel Komutanlığı İnşaat Daire Başkanı Tuğgeneral Turgut Öğretmen ve İlçe Jandarma Komutanı Yıldıray Erdem başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Yeni jandarma binasının tamamlanmasıyla birlikte güvenlik hizmetlerinin daha modern bir yapıda sürdürüleceği, aynı zamanda şehir merkezinde bulunan mevcut alanın ise farklı projeler için değerlendirilmesinin mümkün olacağı belirtildi.

(Cumali Özer)

