Konya Valisi Akın’dan ilk başörtülü Bakan Yardımcısına ziyaret

Vali Akın, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Gerçekleştirilen ziyarette, İbrahim Akın, İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik'a görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.
Kararla; İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.
KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI BAKAN YARDIMCISI OLDU
Atamalar arasında en dikkat çeken isim ise yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı oldu.
Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valisi olarak atandığında Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçmişti.
YİNE BİR İLKE İMZA ATTI
Türkiye'nin karanlık tarihinde, özellikle 28 Şubat döneminde askeri vesayetin başörtüsüne bakış açısı hala zihinlerde tazeyken Yiğitbaşı'na, Afyonkarahisar'da düzenlenen resmi karşılamada askeri protokolün selam durduğu ana ilişkin görüntüler dikkat çekmişti.
Yiğitbaşı, başarılı Afyonkarahisar döneminin ardından ilk başörtülü bakan yardımcısı olarak da tarihe geçmiş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi