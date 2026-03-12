GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kalp anomalisi tespit edilen bebek uçak ambulansla Konya’ya sevk edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kalp anomalisi tespit edilen bir bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla uçak ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde kalp anomalisi belirlenen minik bebeğin durumunun ciddiyeti üzerine sağlık ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Bebeğin, gerekli tedaviyi alabilmesi için uçak ambulans talep edildi. Kısa sürede organize edilen sevk işlemi kapsamında bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Pediyatrik Kardiyovasküler Cerrahi ekibine ulaştırılan bebeğin tedavisine başlanacağı öğrenildi. 

Minik bebeğin hayat yolculuğu için sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı sevk süreci, koordineli çalışmalarla başarıyla tamamlandı. 

Kaynak: İHA

