Kalp anomalisi tespit edilen bebek uçak ambulansla Konya’ya sevk edildi

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde kalp anomalisi belirlenen minik bebeğin durumunun ciddiyeti üzerine sağlık ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.
Bebeğin, gerekli tedaviyi alabilmesi için uçak ambulans talep edildi. Kısa sürede organize edilen sevk işlemi kapsamında bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Pediyatrik Kardiyovasküler Cerrahi ekibine ulaştırılan bebeğin tedavisine başlanacağı öğrenildi.
Minik bebeğin hayat yolculuğu için sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı sevk süreci, koordineli çalışmalarla başarıyla tamamlandı.
Kaynak: İHA