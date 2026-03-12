İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in ilk açıklaması paylaşıldı. Hamaney, “Ülkeyi bölme girişimini engelledik.“ dedi.

Hamaney'in açıklaması İran devlet televizyonunda paylaşıldı.

Açıklamadan satır başları:

-Hürmüz Boğazı kapalı kalmalıdır. Hürmüz Boğazı düşmana baskı kurmaya yönelik bir araç.

-Şehitlerimizin, özellikle de Minab Okulu şehitlerinin kanının intikamını almaktan asla çekinmeyeceğiz.

-Düşmandan tazminat talep edeceğiz. Eğer bunu ödemekten kaçınırsa, uygun gördüğümüz miktarı onun mallarından alacağız. Eğer bu da mümkün olmazsa, aynı miktarda onun mallarını yok edeceğiz.

-İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede egemenlik ve sömürgecilik kurma amacı gütmeden, tüm komşularıyla birlik ve sıcak, samimi karşılıklı ilişkiler kurmaya tamamen hazır olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA