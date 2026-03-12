GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,18
EURO
50,88
STERLİN
59,00
GRAM
7.300,27
ÇEYREK
12.053,63
YARIM ALTIN
24.026,90
CUMHURİYET ALTINI
47.849,26
GÜNCEL Haberleri

Dur ihtarına uymadı yakalanınca 700 bin TL ceza yedi

Dur ihtarına uymadı yakalanınca 700 bin TL ceza yedi
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin “dur“ ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsüne toplam 700 bin lira ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'de Eski Garaj Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.A. yönetimindeki 64 ADU 896 plakalı aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında bir araca çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından Kamil Sezer Caddesi'nde yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin alkolden dolayı daha önce el konulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından toplam 699 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER