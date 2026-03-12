GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Trabzonspor’un takım otobüsüne taşlı saldırı olayında 3 polis açığa alındı

Trabzonspor’un takım otobüsüne taşlı saldırı olayında 3 polis açığa alındı
Trabzonspor’un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne düzenlenen taşlı saldırı olayında ihmalleri olduğu gerekçesiyle 1 başkomiser ve 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında 7 Şubat'taki deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsüne Tekkeköy ilçesinde maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. S.A. emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi. Diğer 5 şüpheli ise ertesi gün sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yürütülen soruşturmada, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 1 başkomiser ve 2 polis memuru, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: DHA

