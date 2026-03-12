Konya’da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü!

Olay, Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.
4. KATTAN DÜŞTÜ
İddiaya göre, 2024 doğumlu bebek evlerinin 4. katındaki balkonda bulunan taburenin üzerine çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden bebek balkondan aşağı düştü.
Bebeğin düştüğünü gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARALANDI
Yaralı olduğu öğrenilen bebek, sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)