Sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında boş kalan 144 pozisyona puan üstünlüğü esasına göre ek atama yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması" sürecinde yerleştirmelerin ardından çeşitli nedenlerle boş kalan pozisyonlar için planlanan ek atama işlemleri tamamlandı.
"Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında daha önce başvurusu onaylanan adaylar arasından, puan üstünlüğü baz alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi.
Süreçte 15 bin öğretmen göreve başlamıştı
Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ilk atamaların 24 Kasım 2025 tarihinde yapıldığını hatırlattı. Bu kapsamda atanan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başladığı kaydedildi.
Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek
Ek atama sonuçlarına ilişkin detaylara adaylar, Bakanlığın "pbs.meb.gov.tr/sonuc" internet adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebilecek.
