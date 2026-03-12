Konya’da 13 yaşındaki Osman Talha toprağa verildi! Feci kazada hayatını kaybetmişti

Konya'nın Karatay ilçesinde belediye otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencilerden 13 yaşındaki Osman Talha Gömleksiz yaşamını yitirmişti. Bugün öğle namazına müteakip Karatay ilçesi Saraçoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
NE OLMUŞTU?
Kaza, Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi'nde Hanifi Sokak ile Avnidede Sokak kesişiminde meydana geldi. Hanifi Sokak yönünden gelen belediye otobüsü, tali yoldan çıkan 42 C 0727 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu öğrenci servisi savrularak bir evin bahçe duvarına çarptı ve duvarı yıktı.
20 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüsteki yolcular ile servis aracında bulunan öğrencilerin de aralarında olduğu toplam 20 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
13 YAŞINDAKİ OSMAN KURTARILAMADI
Kazada yaralanan ve Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Osman Talha Gömleksiz (13), hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, bugün öğle namazının ardından Saraçoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Osman Talha'nın cenaze namazına okul arkadaşları da katıldı
(Meltem Aslan)
Kaynak: Haber Merkezi