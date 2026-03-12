Meram’da istiklâl marşını en güzel okuyan minikler yine sahnede

Meram Belediyesinin eğitim alanında hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında geleneksel hale gelen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması bu yıl da duygu dolu anlara sahne oldu. Anaokulu öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada minik öğrenciler, İstiklal Marşı’nı en güzel şekilde okuyabilmek için sahneye çıktı.

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program Mehmet Beğen Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Eğitim-Bir-Sen Meram Temsilcisi Cavit Arıtürk, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İSTİKLAL MARŞI'NI GURURLA OKUYAN MİNİKLER AYAKTA ALKIŞLANDI

Salonu dolduran aileler ve öğretmenler, sahneye çıkan minik öğrencilerin heyecanına ortak olurken, yarışma boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Öğrencilerin davul eşliğinde okudukları manilerle başlayan program, Mehmet Beğen Ortaokulu Öğrencisi Hakan Köş'ün kemanıyla çaldığı İstiklal Marşı ile devam etti. Anaokulu öğrencileri, henüz küçük yaşlarına rağmen İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecan ve gururla okudu. Miniklerin milli marşımızı büyük bir ciddiyet ve coşkuyla seslendirmesi salondaki izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Yarışmaya katılan tüm minikler birinci ilan edilip ödüllendirilirken, gösterdikleri cesaret ve performanslarıyla takdir topladı.

KAYMAKAM YILMAZ: "YAŞLARI KÜÇÜK, YÜREKLERİ BÜYÜK BU EVLATLARIMI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Meram'da bulunan 57 okuldan öğrencilerin katıldığı İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda öğrencileri yalnız bırakmayan Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve ruhunu anlatan en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti. Bir milletin geçmişini bilmesinin ve değerlerini küçük yaşlardan itibaren öğrenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Yılmaz, "Yaşları küçük ama yürekleri büyük bu evlatlarımı yürekten kutluyorum. Her biri İstiklal Marşı'nı o kadar güzel okudular ki hayran kalmamak elde değil. Onları bu kadar güzel yetiştiren anne, babalarını ve öğretmenlerini de kutluyorum. Allah çocuklarımızın yollarını, bahtlarını açık etsin. İstiklal şairimizin dediği gibi ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, bayrağımızı göklerden hiç indirmesin, ezanımız hiç susmasın, milletimize ve tüm insanlığa huzur versin.” diye konuştu.

Katılan tüm çocukların birinci ilan edildiği yarışma, ödüllerin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu