Konya’da servis kazasında hayatını kaybeden öğrenci için Vali Akın’dan taziye ziyareti

Konya Valisi İbrahim Akın Karatay ilçesinde belediye otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Osman Talha Gömleksiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Acılı aileye başsağlığı ziyareti
Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında yaşamını yitiren, Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Osman Talha Gömleksiz'in ailesini ziyaret eden Vali Akın, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
"Allah'tan rahmet, ailesine sabır”
Ziyarette konuşan Vali Akın, hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet dileyerek kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
Taziye ziyaretinde, acılı aileyle görüşen Akın, devletin ve tüm Konya halkının ailenin yanında olduğunu ifade etti.
Ne olmuştu?
Dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hanifi Sokak ile Avnidede Sokak kesişiminde belediye otobüsü ile tali yoldan çıkan 42 C 0727 plakalı öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralanmış ve yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Toprağa verildi
Kazada ağır yaralanan Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Osman Talha Gömleksiz (13) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Osman Talha, bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karatay Saraçoğlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
