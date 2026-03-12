Konya’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Çumra ilçesi Karkın Mahallesinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada Necmettin Ulutaş hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi