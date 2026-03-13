Adres Konya! Biber gazıyla girdiler: 8 imitasyon bileziği çaldılar!

Konya’da maskeli 3 kişi, biber gazıyla kuyumcuya girerek 8 adet imitasyon bileziği alıp kaçtı. Kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 3 kişi biber gazı kullanarak kuyumcuya girdi. Şüpheliler vitrinde bulunan 8 adet imitasyon bileziği alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaçan şüphelilerin kanalizasyon hattını kullanmış olabileceği ihtimali üzerine çevredeki rögar kapakları ile kanalizasyon giriş ve çıkışları kontrol edildi ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Olay yerinin yaklaşık 250 metre ilerisindeki Safahat Caddesi'nde ise bir rögar kapağının açık bırakıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler kısa sürede yakalandı.
Öte yandan olayı gören vatandaşlardan Ercan Ulus, "Arabama park yeri arıyordum. Bir baktım şu dükkandan 3 koyu renk elbiseli şahıs karşı yöne koşuyordu. ‘Acaba orada bir kaza mı oldu' dedim. Ben o tarafa baktım kaza yok ama direkt ilerdeki apartmanların içine doğru girdiler. Acaba orada bir kaza mı oldu birisi mi düştü ben tamamen farklı düşündüm. Soygun olduğu aklıma gelmedi" dedi.
