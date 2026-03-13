Konya Şehir Hastanesi hekimleri Avrupa’da tescillendi

Konya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği hekimleri Doç. Dr. Alpaslan Şahin, Doç. Dr. Gürcan Şimşek ve Doç. Dr. Ersin Turan, Avrupa Birliği Tıp Uzmanları Birliği tarafından düzenlenen European Board of Surgery Qualification (EBSQ) Coloproctology sınavını başarıyla tamamladı.

Başarılı sonuçla birlikte üç hekim de "Fellow of the European Board of Surgery in Coloproctology (FEBS-Coloproctology)” unvanını almaya hak kazandı.

EBSQ COLOPROCTOLOGY NEDİR?

EBSQ Coloproctology sınavı, kolorektal cerrahi alanında çalışan uzmanların ileri düzey bilgi birikimini, klinik deneyimini ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğini değerlendiren saygın bir Avrupa yeterlilik sınavı olarak kabul ediliyor. Bu unvan, cerrahların alanlarında uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip olduğunu gösteren önemli bir belge niteliği taşıyor.

HASTANE YÖNETİMİNDEN TEBRİK

Konya Şehir Hastanesi yönetimi, önemli başarıya imza atan hekimleri tebrik ederek, elde edilen bu başarının hem hastane hem de Türkiye adına uluslararası platformlarda gurur verici olduğunu ifade etti. Yetkililer ayrıca, hekimlerin bilimsel ve mesleki çalışmalarının uluslararası alanda devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

(Cumali Özer)