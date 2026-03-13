GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,18
EURO
50,76
STERLİN
58,88
GRAM
7.294,54
ÇEYREK
12.044,16
YARIM ALTIN
24.008,03
CUMHURİYET ALTINI
47.811,67
SAĞLIK Haberleri

Konya Şehir Hastanesi hekimleri Avrupa’da tescillendi

Cumali Özer
Muhabir
Konya Şehir Hastanesi hekimleri Avrupa’da tescillendi

Konya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği hekimleri Doç. Dr. Alpaslan Şahin, Doç. Dr. Gürcan Şimşek ve Doç. Dr. Ersin Turan, Avrupa Birliği Tıp Uzmanları Birliği tarafından düzenlenen European Board of Surgery Qualification (EBSQ) Coloproctology sınavını başarıyla tamamladı.

Başarılı sonuçla birlikte üç hekim de "Fellow of the European Board of Surgery in Coloproctology (FEBS-Coloproctology)” unvanını almaya hak kazandı.

EBSQ COLOPROCTOLOGY NEDİR?

EBSQ Coloproctology sınavı, kolorektal cerrahi alanında çalışan uzmanların ileri düzey bilgi birikimini, klinik deneyimini ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğini değerlendiren saygın bir Avrupa yeterlilik sınavı olarak kabul ediliyor. Bu unvan, cerrahların alanlarında uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip olduğunu gösteren önemli bir belge niteliği taşıyor.

HASTANE YÖNETİMİNDEN TEBRİK

Konya Şehir Hastanesi yönetimi, önemli başarıya imza atan hekimleri tebrik ederek, elde edilen bu başarının hem hastane hem de Türkiye adına uluslararası platformlarda gurur verici olduğunu ifade etti. Yetkililer ayrıca, hekimlerin bilimsel ve mesleki çalışmalarının uluslararası alanda devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER