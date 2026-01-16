GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SAĞLIK Haberleri

Karapınar Devlet Hastanesi “Bebek Dostu Hastane’’ değerlendirmesinde tam puan aldı

Cumali Özer
Muhabir
Karapınar Devlet Hastanesi “Bebek Dostu Hastane’’ değerlendirmesinde tam puan aldı

Karapınar Devlet Hastanesi, "Bebek Dostu Hastane” değerlendirmesinde 2025 yılında da başarısını tescilledi. Hastane, yapılan değerlendirmeler sonucunda 100 tam puan alarak bu önemli unvanı korudu.

BEBEK DOSTU HASTANE UNVANI GÜÇLENEREK KORUNDU

Karapınar Devlet Hastanesi, ilk kez 2005 yılında almaya hak kazandığı "Bebek Dostu Hastane” unvanını, 2025 yılı değerlendirmelerinde de başarıyla sürdürdü. Anne sütüyle beslenmenin teşvik edilmesi ve anne-bebek sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, değerlendirme komisyonu tarafından tam notla karşılık buldu.

EBE EMEL GÜNAY'A TEŞEKKÜR VE TAKDİR

Bebek Dostu Hastane çalışmaları kapsamında özveriyle görev yapan Ebe Emel Günay, yürüttüğü başarılı ve fedakâr çalışmaları nedeniyle hastane idaresi tarafından teşekkürle onurlandırıldı. Günay'ın sahadaki etkin çalışmaları ve sürece olan katkısı, başarının önemli unsurlarından biri olarak gösterildi.

BAŞHEKİM PEKİNCE: "ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Oğuzhan Pekince, Ebe Emel Günay'ın çalışmalarının aynı azim ve başarıyla devam etmesi temennisinde bulunarak şu açıklamada bulundu:
"Karapınar Devlet Hastanesi olarak anne sütüyle beslenmenin teşvik edilmesi, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz.”

Hastane yönetimi, elde edilen bu başarının sağlık hizmetlerinde kalite ve sürdürülebilirliğin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

(Cumali Özer)

