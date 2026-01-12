Konya’nın o mahallesine müjde: Protokol imzalandı!

Selçuklu Belediyesi, sağlık alanında yürüttüğü yatırım ve iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Sille Ak Mahallesi’ne kazandırılacak olan Fatma – Hüseyin Yapalı Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü düzenlenen törenle gerçekleşti.

Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğiyle Selçuklu'ya yeni sağlık yatırımları kazandırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sille Ak Mahallesi'ne yapılacak olan yeni sağlık tesislerinin protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ile hayırseverler Hasan Birol ve Fikret Serkan Yapalı tarafından imzalandı. Protokol imza törenine hayırsever iş insanlarının anneleri Fatma Yapalı'da katıldı.







İmzalanan protokol doğrultusunda Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Ak Mahallesi'nde temin edilen arsa üzerine hayırsever iş insanları tarafından 4 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Modern donanımıyla hizmet verecek merkezde; muayene odaları, aşılama ve bebek izlem odası, gebe izlem odası, acil müdahale odası ile sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan diğer birimler yer alacak.







Başkan Pekyatırmacı," Selçuklumuzda sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz”



Selçuklu'da yine hayırlı bir hizmetin başlangıcını yaptıklarını ve sağlık yatırımlarına bir yenisinin daha eklendiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, " Sille Ak Mahallemize kazandıracağımız aile sağlık merkezinin protokolünü il sağlık müdürümüzle ve hayırsever Yapalı ailemizle birlikte inşallah bugün imzalıyoruz. Konyamızda hayırseverlerimiz sağlık tesislerinin, özellikle de birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü aile sağlık merkezlerinin ve 112 acil sağlık hizmetleri merkezlerinin yapımında adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Biz artık yer hazırlamakta zorlanıyoruz. Bugünde ilçemizde özellikle talep edilen Sille Ak Mahallemizde aile sağlığı merkezinin yapımı ile ilgili protokolü yaptıktan sonra önemli bir eksiği de inşallah tamamlamış olacağız. Burada Selçuklu Belediyemizin mülkiyetinde olan parsel üzerinde hayırseverimiz 4 hekimlik aile sağlığı merkezimizi tamamlayacak ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslimini gerçekleştirecek. Projelerini de Selçuklu Belediyesi olarak biz üslenmiş oluyoruz. İnşallah proje tamamlandıktan sonra da üzerimize düşen bir görev olursa onları da hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Konyamızda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi noktasında çok önemli hizmetler yürüten İl sağlık müdürlüğümüze ve şahsında tüm ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü Konyamızda Şehir Hastanelerimiz başta olmak üzere üniversite hastanelerimiz, bölge hastanelerimiz çok nitelikli, kaliteli hizmet veriyorlar ve bunu çok iyi bir şekilde de sürdürüyorlar. Burada tabii ki hastanelerimizde verilen hizmetle birlikte hem önleyici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımızın en hızlı ve en kaliteli hizmet alabilecekleri şekilde hem tesisleriyle hem içerisindeki donatısıyla, personeliyle, sağlık çalışanlarıyla birlikte hazır edilmesi noktasında da il sağlık müdürlüğümüzün çok önemli katkıları var. O yüzden il sağlık müdürümüze şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum Tekrar hayırseverlerimize de ayrıca bu konuda gösterdikleri ilgi alaka için özellikle teşekkür ediyorum. Fatma teyzemizin eşi Hüseyin amcamız 2010 yılında rahmetli olmuş. Rabbim rahmet eylesin, sizlere sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler versin inşallah. Aile sağlığı merkezimiz Fatma- Hüseyin Yapalı Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet edecek. İnşallah aile sağlığı merkezimiz hizmet ettiği sürece de oranın ecri mükafatı hem Hüseyin amcamızın hem Fatma teyzemizin hem de ailenin tüm üyelerinin hanesine yazılmış olacak. O yüzden tekrar Fikret Serkan Bey'e, Hasan Birol Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir hayırlı hizmeti yapmak için, yola çıktıkları için, bizimle bugün birlikte oldukları için. Aile Sağlığı Merkezi'nin şimdiden Konyamıza, şehrimize, ilçemize ve Sille AK Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.







Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz, "Selçuklu Belediye Başkanımız çok iyi hizmetlerin yapımında bize öncü oldular”



Selçuklu Belediyesi ile güzel bir işbirliği içinde olduklarını ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, "Burada ilk başta belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Ne zaman biz sağlık hizmetine el atacak olsak şehrin en kıymetli arsalarını, en kıymetli yerlerini hızlı bir şekilde bizim için sunarak bu konuda birlik ve beraber olduğumuzu en iyi şekilde bize gösteriyor. Selçuklu Belediye Başkanımız çok iyi hizmetlerin yapımında da Allah razı olsun bize öncü oldular. Bu iş birlik ve beraberlik işi. Sadece bizlerin yapacağı bir iş değil. 2000'li yıllardan önce insanlar hastaneye ulaşmakta zorlanıyordu. 2000'li yıllardan sonra elhamdülillah geldiğimiz yerde Cumhurbaşkanımızın da sayesinde artık sağlıkta engelleyici, koruyucu pozisyonuna geçecek kadar iyi bir duruma geçtik. Artık ikinci, üçüncü basamakta hastanelerimize insanlar ulaştığı gibi biz insanlarımızı artık nasıl hasta etmeyiz, insanlarımızı nasıl koruruz, insanları nasıl hastalıktan uzak tutarız onun çabasına girdik. Bu aile sağlığı merkezlerimiz bizim için çok önemli. Artık insanımızı hasta etme değil, tedavi etme değil, koruma zamanı. Bu aile sağlığı merkezimizde inşallah bunun öncüsü olacak. Başta tekrar belediye başkanıma ve hayırsever ailemize çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.







Hasan Birol Yapalı: "Konyamıza hayır yapma fırsatını verdikleri için kurumlarımıza teşekkür ediyoruz”



Yapalı ailesi adına konuşarak teşekkür eden Hasan Birol Yapalı da : "Konyalı olarak Konyamıza hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu topraklarda yetişen her bireyin de bu topraklara hizmet etme görevi olduğunun bilincindeyiz. Belediyemizin, İl Sağlık Müdürlüğümüzün her fırsatta yanındayız. Bize düşen görev neyse sonuna kadar yardımcı olmaya hazırız” İfadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından sağlık protokolü taraflarca imzalandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu