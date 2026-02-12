GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SAĞLIK Haberleri

Uzmanı uyardı: “Elektronik sigaradan uzak durulmalı’’

Uzmanı uyardı: “Elektronik sigaradan uzak durulmalı’’
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sanem Nemmezi Karaca, elektronik sigara konusunda uyarılarda bulundu.

Elektronik sigaralar vasıtasıyla zararlı maddelerin nefes yoluyla vücuda alındığını söyleyen Karaca, "Geleneksel sigaralardan farklı olarak elektronik sigaralarda yanma işlemi olmaz. Bu nedenle kül ya da duman kokusu gibi klasik sigaralarda gözlenen sorunlar elektronik sigaralarda yaşanmaz. Bazı bireyler klasik sigarayı bırakmak amacıyla ya da daha zararsız olduğunu düşündükleri için klasik sigaraların yerine elektronik sigaraları tercih ederler ancak elektronik sigaralar yüksek derecede bağımlılık oluşturan nikotin, toksik bir dizi kimyasal madde ve akciğerlerimizin derinlerine kadar ulaşabilen pek çok küçük parçacıklar içerir. Üstelik solunan maddelerin içeriği ve yoğunluğu isteğe bağlı olarak kişi tarafından ayarlanabilir. Bu durum kimyasalların kontrolsüz bir şekilde vücuda girmesine ve toksik dozlara ulaşma riskini de beraberinde getirmektedir" dedi.

Elektronik sigaraların bireysel ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dair bilimsel kanıtların gün geçtikçe arttığını belirten Karaca, "Biyolojik sağlığımız üzerine kanıtlanmış olan olumsuz etkileri arasında kalp ve akciğer hastalıkları, öğrenme-dikkat sorunları, bağırsak floramızın çeşitliliğinde azalma, birçok kanser türü, cihazın patlamasına bağlı yanıklar, kırıklar ve EVALI adı verilen akut akciğer hasarı yer almaktadır. Ölüm ile sonuçlanabilen bu önemli hastalığın ilişkilendirilmiş tek nedeni elektronik sigara kullanımıdır.

Öte yandan oluşan elektronik atıklar, yaşadığımız çevre ve gezegen sağlığı için de önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm uyarılara rağmen elektronik sigara kullanım sıklığı, özellikle ergenler ve genç yetişkinler arasında gün geçtikçe artmaktadır. Duyarlı bireyler olarak hem kendimiz, hem bizden sonraki nesillerimiz ve gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

