GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,18
EURO
50,56
STERLİN
58,20
GRAM
6.303,75
ÇEYREK
10.352,73
YARIM ALTIN
20.605,44
CUMHURİYET ALTINI
41.080,87
SAĞLIK Haberleri

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi duyurdu! İlk muayeneler randevusuz yapılıyor

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi duyurdu! İlk muayeneler randevusuz yapılıyor
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk başvuru ve muayene hizmetlerini randevusuz olarak gerçekleştiriyor. Hastalar; Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalına doğrudan başvurarak ilk muayenelerini olabiliyor.

1987 yılında kurulan ve 1988 yılında 44 öğrenciyle hasta ve eğitim faaliyetlerine başlayan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bugün 3 bloktan oluşan 12 bin metrekarelik kapalı alanıyla Konya ve bölgesine sağlık güvencesi sunuyor. Fakültede diş hekimliğine özgü 8 ana bilim dalında hem eğitim hem de sağlık hizmetleri yürütülüyor. Fakültede ayda ortalama 524 ameliyat gerçekleştirilirken 2025 yılında yapılan ameliyat sayısı yaklaşık 6 bin 300'e ulaştı. 

Fakültenin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalında ise hastalara randevusuz ilk muayene imkanı sunulmaya başlandı. Teşhislerin gelişmiş görüntüleme teknikleriyle yapıldığını ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Tosun, "Hastalarımızın muayeneleri röntgen ve dental tomografi ile gerçekleştiriliyor. Ardından öncelik sırasına göre planlanmış tedavi kartı düzenleniyor. Hastalarımız bu kartla diğer ana bilim dallarından randevularını alarak tedavilerine devam edebiliyor” dedi.

Protetik ve restoratif tedavilerde modern teknolojilerle hizmet verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Tosun, "Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalımız, 15 ve üzeri yaş grubu hastalarımıza hizmet vermekte. 0 - 15 yaş grubu ise Çocuk Diş Hekimliği olarak isimlendirilen ana bilim dalımızdan hizmet almakta. İleri Uygulamalar Kliniğimizde 65 yaş üstü hastalarımıza, engelli hastalarımıza ve akademik personelimize hizmet vermekteyiz. Fakültemizin dışa açılan bir diğer kapısı da ek bina olarak isimlendirdiğimiz Yazır Bölgesi'nde bulunan kliniğimizdir” diye konuştu.

Dijital diş hekimliği uygulamalarını yakından takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Tosun, "Entegre kliniği olarak isimlendirdiğimiz kliniğimiz, 5. dönem öğrencilerimizin çalışma imkanı bulduğu kliniktir. Bu klinikte öğrencilerimiz hastaların ilk muayenesini, restoratif işlemlerini, kanal tedavilerini ve protetik işlemlerini tamamlayarak iyi bir eğitim almaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER