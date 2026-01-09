NEÜ’de eğitim aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, Sağlık Bakanlığının onayıyla kurulan Meram 95 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM) ile merkeze bağlı 124 ve 125 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Birimleri (EASB) hizmet vermeye başladı. NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, hizmete açılan merkezde incelemelerde bulundu.

Türkiye'de Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alması bakımından ilkler arasında bulunan merkez, NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi'nde eğitim gören öğrenciler ile görev yapan personelin birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Merkezde iki aile hekimi görev yaparken; muayene, ilk müdahale, kan ve idrar tahlilleri ile acil yardım hizmetleri sunuluyor.

Eğitim, Hizmet ve Toplumsal Katkı Bir Arada

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı tarafından hizmet sunulacak olan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp aynı zamanda aile hekimi yetiştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir eğitim altyapısı niteliği taşıyor.

Rektör Yardımcısı Feyzioğlu'ndan Merkeze Ziyaret

Merkezin hizmete başlamasının ardından, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, Eğitim Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Feyzioğlu'na Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Uludağ, fakülte yöneticileri ile merkezde görev yapan hekim ve sağlık çalışanları eşlik etti.

Merkezin fiziki altyapısı, eğitim faaliyetleri ve işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Prof. Dr. Feyzioğlu, Köyceğiz Yerleşkesi'nde yoğun bir öğrenci ve personel nüfusunun bulunduğuna dikkat çekerek, açılan merkezin önemli bir sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacağını vurguladı. Feyzioğlu, merkezin hem sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını hem de üniversitenin eğitim ve toplumsal katkı hedeflerine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Ziyaret, merkezde yürütülen çalışmalar ve gelecek planlarının değerlendirilmesinin ardından sona ererken, Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

