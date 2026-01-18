GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya'da uzmanından şifa kaynağı: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Konya’da uzmanından şifa kaynağı: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Kış aylarında soğuk hava ve enfeksiyon hastalıklarının bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten uzmanlar, bu dönemde doğal bitki çayları ve besinlerle bağışıklık sistemini güçlendirmeyi tavsiye ediyor.

Kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için ada çayı, ıhlamur, hibiskus çiçeği, beyaz dut kurusu, zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfil gibi bitkilerle hazırlanan çay vücudu hastalıklara karşı koruyor. Vücut direncini arttıran doğal şifa kaynakları arasında yer alan kış çayı, bal ve pekmez ile de tatlandırılabiliyor.

"Vücut direncini arttıracak bitkiler var"

Havaların soğuması ile beraber vücut direncinin düştüğüne dikkat çeken Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, "Evlerimizde içimizi ısıtacak birkaç bitkiden bahsetmek gerekirse, özellikle çocuklarda da bu bokavirüsünden kaynaklı oluşan vücut direnci düşüklüğü, bağışıklık sistemi düşüklüğünden kaynaklı hem içi ısıtacak hem de vücut direncini arttıracak bitkiler var. Özellikle tıbbi ada çayı doğal antibiyotik olarak geçer. Boğaz enfeksiyonlarında kullanabileceğimiz harika bir çay. Tabii ki bu kış çayları arasında olmazsa olmazımız, çiçek ıhlamur, nadide bir üründür balla tatlandırıp tadı da efsane oluyor. Yanında hibiskus çiçeği narçiçeği olarak da bilinir, çok güzel bir renk verir, çocukların tadını severek içeceği bir ürün. Özellikle bu hastalıklara karşı vücut direnci düşüklüğüne, vücuttaki enfeksiyon oranı yüksekliğine, bunu düşürmek adına da beyaz dut kurusu, bu karışımın içerisinde birkaç tane dut kurusu atıp demleyip içmek faydası büyüktür. Karışımın olmazsa olmazı kök zencefil, bu taze halde var. O şekilde de tüketebiliriz ama bu çayımızın içerisine bir kök zencefil atmamız yeterli olur. Zerdeçal kökümüz ve çubuk tarçınımız, bunu da ortadan kırıp bir adet ekleyebiliriz. 3-4 tane anti-mikrobiyal özelliği olduğu için karanfil tanesinden atabiliriz" dedi.

"Bağışıklık sistemine de bir kalkan oluşur"

Kış çayı içerisine bal ve pekmez önerisinde bulunan Şerife Akkuş, "Hazırladığımız bitki çayların içerisine daha doğal, rafine şeker yerine bal ve pekmez ile tatlandırabiliriz. Balın faydaları anlatmakla bitmez ama tabii ki özellikle pekmeze değinmek istiyorum. Üzüm pekmezinin faydaları da çocuklarda kemik gelişimine destek olur, geçmeyen öksürük rahatsızlıklarını, hatta eski birçok tarifte de kullanılıyor pekmez. Bunun dışında enerji kaynağıdır, bağışıklık sistemine de bir kalkan oluşur. Sabah evden çıkmadan bir tatlı kaşığı bal, tahin ya da pekmez şeklinde alırsak, vücut direncimizi arttırmış oluruz. Bu ürünler tüm yaş grupları için uygundur. Özellikle bal alerjisi olanlar dikkatli kullanmalı, hekim kontrolünde. Pekmezi de vücut direncini artırmak için her gün sabah bir tatlı kaşığı kullanabiliriz. Bitki çayımız da 4 yaş ve üstü için uygun. Sadece ıhlamur, çok küçük yaştaki bebeklerimiz için doktor kontrolünde tek başına demleyip içebilirsiniz" diye konuştu.

