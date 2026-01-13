Konya’da evlere ilaç servisi! Başkan uyardı

Konya 5. Bölge Eczacı Odası Başkanı Ahmet Hakan Koru, kanser, grip aşısı gibi bazı ilaçların temini noktasında sıkıntı olduğunu ifade ederek, “Bunun için milli ilaç sanayisi geliştirilmelidir” dedi.

MASRAFLAR ARTTI

Eczacıların vatandaşlara doğrudan ilaç aktardığını ve önemli bir sağlık hizmeti sunduğunu anlatan Koru, "Bizler 7/24 zor şartlar altında görev yapıyoruz. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Masraflarımız giderek artıyor. Gelir noktasında istenilen seviyede değiliz. Enflasyonun altında ezildik desek, yanlış olmaz. Eczacılar ekonomik olarak zor durumda olduğu için, beklentilerimiz var. Çalışanlarımız olduğu için sosyal güvenlik primlerini ödemekte zorlanıyoruz” dedi.

İYİLEŞTİRME TALEP EDİYORUZ

Koru, eczacıların desteklenmesi gerektiğini anlattı. Ülkede enflasyon sorunu olduğuna değinen Koru, kendilerinin her türlü fedakarlığı yaptığını fakat karşılık bulamadıklarına dikkat çekerek, "Eczacılar bu ülkenin temel taşlarından biridir. Mali konularda istenilen düzeyde değiliz. Türkiye'de ilaçların fiyatlarını eczacılar belirlemiyor. İlaç fiyatlandırma kararnamesi diye bir şey var. Bu kararnamede fiyatlar gerçekten çok düşük. Türk Eczacılar Birliği bu konuyu daha önce gündeme getirdi fakat bizler iyileştirme talep ediyoruz. Sektörde bizimde nefes almaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

AMİR KURUM SAĞLIK BAKANLIĞI

İlaç bulmakta zorlandıklarını buna rağmen vatandaşın ilaçsız kalmaması adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Koru, "İlaç temini noktasında bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Kanser, grip aşısı gibi bazı ilaçları, maalesef temin etmek çok zor. Bu konuda amir kurum Sağlık Bakanlığı'dır. Sağlık Bakanlığı bu konuyu çözebilecek en yetkili kurumdur” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ İLAÇ VURGUSU

Koru, ilaç sorununu çözmek için milli ilaç sanayisinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yerli ve milli ilaç noktasında adımlar atılmalıdır. Türkiye kendi ilacını, kendisi üretebilme açısından potansiyeli olan bir ülkedir. Bunun için milli ilaç sanayisi noktasında irade gösterilmeli ve geliştirimelidir. Eğer bizler kendi ilaçlarımızı üretebilirsek, ilaç temini noktasında sıkıntılar yaşamayız. Türkiye'de bununla ilgili, üniversiteler, akademisyenler, laboratuvar yani altyapı mevcut” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

İLACI ECZACI VERİR

Koru, çoğu marketlerde ilaç adı altında vitamin, gıda takviyesi adı altında bir takım ürün satıldığını ve bunların halk sağlığını doğrudan etkilediğini dile getirdi. Vitaminlerin Tarım Bakanlığı'nın onayı ile marketlerde bulunduğunu, bunun asıl Sağlık Bakanlığı onayı adı altında olması gerektiğinin altını çizen Koru, "İlacın temin edileceği tek yer eczanedir. Eczaneler ilaç satabilir. Bazı market zincirlerinde ve internet ortamınca ilaç satılıyor. İnternetten ilaç alınmaz. İnternetten ve ilaç adı altında markette satılan bu ürünler halk sağlığını ciddi manada tehdit etmektedir. İlaç stratejik bir üründür. Her yerden ilaç alınmaz alınamaz” diyerek uyarılarda bulundu.

FAZLA MEZUN VAR

Koru, Eczacılık Fakülteleri'nin fazla mezun verdiğini dile getirdi. Bu konunun yetkili merciler tarafından çözülmesi gerektiği söyleyen Koru, "Bu konu ile alakalı tedbirler alınmalıdır. Fazla mezun olması, eczacılık okuyan gençlerimiz için istihdam sorunu oluşturuyor. Fakülte sayısının gerekirse düşürülmesi, daha nitelik bir ders programı uygulanmalıdır. Doğru bir planlama ile sistem yeniden gözden geçirilmelidir” diyerek çağrıda bulundu.

KURYE İLE EVLERE İLAÇ SERVİSİ!

Konya'da evlere ilaç siparişi yapılan uygulama olduğunu dile getiren Koru, sözlerini şu şekilde tamamladı, "Bu uygulama ile vatandaşların evine ilaç getirip götürülüyor. Günümüzde bazı yemek alıp götüren firmalar var. Bunlarda eczaneden ilacı alıp, vatandaşa götürüyor. Ne götürüyor, bilmiyoruz. Vatandaşları bu uygulamadan uzak durmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız ilacını, kendisi bizzat reçetesi ile eczaneden temin etmelidir. İlacın en doğru adresi eczanedir. Uygulama üzerinden ilaç alınmaz. Alınamaz. Konya 5. Bölge Eczacı Odası olarak, hukuki süreci takip ediyoruz. Vatandaşları doğru şekilde ilaç noktasında bilgilendirmek, asli görevlerimizden biri” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi