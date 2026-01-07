Selçuk Üniversitesinden 125 milyon TL’lik yatırım! Sağlık hizmetleri ve eğitimde güçlü yatırımlar

Selçuk Üniversitesi, 2025 yılı içerisinde hayata geçirdiği yatırımlarla sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla hem hasta odaklı sağlık hizmetlerinin kalitesi artırıldı hem de öğrenciler için uygulama ağırlıklı eğitimin niteliği yükseltildi. Tıp Fakültesi Hastanesine 2025 yılı içerisinde yapılan yatırımların toplam bedeli 125 milyon TL'yi aştı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında ileri teknolojiye sahip Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi hizmete alındı. Konya'da ilk kez kullanılan bu sistemle bir yılı aşkın sürede 150'nin üzerinde ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca hastanede 5 yeni ameliyathane hizmete alınarak cerrahi kapasite artırıldı.

Sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi yenilendi, anjiyo biriminin kapasitesi artırıldı. Konya'da bir ilk olan Dijital PET-CT cihazı nükleer tıp kliniğine kazandırılarak özellikle kanser tanı ve tedavisinde ileri teknoloji imkânları sunulmaya başlandı. Türkiye'nin ilk ve tek Multipl Skleroz (MS) Merkezi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde hastaların hizmetine açıldı.

Onkoloji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla Gebe Okulu hizmete alındı. Göz hastalıkları servisinde kullanılan tıbbi cihazlar yenilendi, ameliyathanelerdeki görüntüleme sistemleri ve cerrahi ekipmanlar güncellendi. Ameliyat öncesi süreçlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla preoperatif poliklinik hizmete açıldı. Ayrıca hastanenin jeneratör ve kritik altyapı sistemleri güçlendirildi.

Yapılan yatırımlar sonucunda 2025 yılı içerisinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde poliklinik, yataklı servis ve ameliyathane hizmetlerinden yararlanan hasta sayısında yaklaşık yüzde 25 artış sağlandı. Tıp Fakültesi Hastanesine 2025 yılı içerisinde yapılan yatırımların toplam bedeli 125 milyon TL'yi aştı.

Eğitim altyapısına yönelik yatırımlar kapsamında Eczacılık Fakültesi için inşa edilen yeni bina hizmete alındı ve eğitim-öğretim faaliyetleri yeni binasında başladı. Bu yatırımla birlikte öğrencilere daha modern ve donanımlı eğitim ortamları sunuldu.

Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde yürütülen modernizasyon çalışmaları kapsamında 16 yeni diş üniti kuruldu. Fakültede dijital panoramik ve periapikal röntgen sistemleri, ortodonti yazılımları ve 3D yazıcı altyapısı güçlendirilerek eğitim ve hasta hizmetleri altyapısı modern hale getirildi. Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen yatırımların toplam maliyeti 60 milyon TL'yi aştı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2025 yılında hayata geçirilen yatırımların üniversitenin sağlık ve eğitim alanındaki vizyonunu somut şekilde ortaya koyduğunu belirterek,

"Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem sağlık hizmetlerimizin kalitesini yükselttik hem de öğrencilerimizin uygulama ağırlıklı, çağın gerektirdiği donanımlarla eğitim almasını sağladık. Selçuk Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, teknolojik altyapıyı ve insan odaklı hizmet anlayışını merkeze alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Ali Asım Erdem)