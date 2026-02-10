GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da umre ödüllü yarışma! Yaş aralığı duyuruldu

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında 2025 yılında hayata geçirilen çalışmalar ile 2026 yılında uygulanacak projeleri düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay, Konya'da insanı merkeze alan, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

UMRE ÖDÜLLÜ YARIŞMA VE YENİ SOSYAL PROJELER

Konya genelinde düzenlenecek Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması ile 4–12 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik iki aşamalı ve dört kategoriden oluşan kapsamlı bir organizasyon hayata geçirilecek. Yarışma sonunda başarı gösteren 100 öğrenci ve anne-babaları umre ziyaretiyle ödüllendirilecek.

Önümüzdeki dönemde dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların da artacağını belirten Başkan Altay, yaşlı, engelli ve sosyal destek ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik "Vefat-mi” Projesini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Bu proje ile düzenli ziyaretler ve yerinde destek anlayışıyla kimsenin yalnız bırakılmaması hedefleniyor.

Toplantının sonunda konuşan Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunu yalnızca şehirle sınırlı tutmadığını belirterek, deprem bölgelerinden Gazze'ye kadar insanlığın zor durumda olduğu her noktada Konyalıların desteğiyle dayanışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Altay, "Aile kurumunu güçlendirmek ve geleceğe sağlam bir miras bırakmak temel hedefimizdir” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren tüm kurumlara ve Konyalılara teşekkür etti.

(Bekir Turan) 

