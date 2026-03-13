GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kulu Olof Palme Parkı’nda çevre düzenleme çalışmaları başlandı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Kulu Olof Palme Parkı’nda çevre düzenleme çalışmaları başlandı
Konya’nın Kulu ilçesinde, Belediye tatafından Olof Palme Parkında çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.

Kulu'da belediye ekipleri tarafından Olof Palme Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Baran, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında parkta bulunan oyun alanı yenilenirken, çocuklar için iki yeni oyun grubu daha kurulacak. Ayrıca piknik masaları ve çöp kutuları da yenilenerek vatandaşların parkı daha konforlu bir şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.

Parkta çimlendirme ve peyzaj düzenleme çalışmaları da yapılacak. Yapılacak düzenlemelerle birlikte Olof Palme Parkı'nın daha yeşil, estetik ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Sertdemir, ilçede sosyal yaşamı güçlendirecek projelere devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında parkımızda bulunan oyun alanı yenilenirken, çocuklarımız için iki adet yeni oyun grubu daha kazandırılacaktır. Piknik masaları ve çöp kutuları da yenilenerek vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde vakit geçirebileceği bir alan oluşturulmaktadır. Parkımızda çimlendirme ve peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek, Olof Palme Parkı daha yeşil ve estetik bir yaşam alanı haline getirilecektir. Kulu'muzun sosyal yaşamına değer katacak bu çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” 

(Ali Asım Erdem) 

