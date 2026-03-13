GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,18
EURO
50,76
STERLİN
58,88
GRAM
7.294,54
ÇEYREK
12.044,16
YARIM ALTIN
24.008,03
CUMHURİYET ALTINI
47.811,67
YAŞAM Haberleri

Hafta sonu yağışlı hava geri dönüyor

Hafta sonu yağışlı hava geri dönüyor
Hafta sonu hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın doğu bölgelerde beklenen yağış, pazar günü etkisini batıya doğru genişletecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer yer pus ve sis etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul ve çevresinde 12, İzmir'de 17, Ankara'da ise 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Ancak yurdun doğu kesimleri için uyarılar üst üste geliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda yağış beklenirken, özellikle Güneydoğu'nun doğusunda "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı ile birlikte ciddi "çığ tehlikesi" bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde "buzlanma ve don olayı" bekleniyor.

Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yağışlı hava etkisini artıracak

Pazar günü, yağışlı hava etkisini batıya doğru genişletecek. Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz ve Doğu bölgelerde yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz kıyılarında 12-13 derece bandında kalırken, İç Anadolu'da bulutlu hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında çığ tehlikesi devam ederken, Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlı havanın yer yer kuvvetini koruyacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı geçişleri görülmeye devam edecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Anadolu'daki çığ riski ile iç kesimlerdeki buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 15, İstanbul'da 13, İzmir'de 17, Antalya'da 22, Adana'da 18, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 12 derece civarında seyredecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER