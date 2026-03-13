Hafta sonu yağışlı hava geri dönüyor

Hafta sonu hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın doğu bölgelerde beklenen yağış, pazar günü etkisini batıya doğru genişletecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer yer pus ve sis etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul ve çevresinde 12, İzmir'de 17, Ankara'da ise 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Ancak yurdun doğu kesimleri için uyarılar üst üste geliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda yağış beklenirken, özellikle Güneydoğu'nun doğusunda "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı ile birlikte ciddi "çığ tehlikesi" bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde "buzlanma ve don olayı" bekleniyor.

Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yağışlı hava etkisini artıracak

Pazar günü, yağışlı hava etkisini batıya doğru genişletecek. Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz ve Doğu bölgelerde yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz kıyılarında 12-13 derece bandında kalırken, İç Anadolu'da bulutlu hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında çığ tehlikesi devam ederken, Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlı havanın yer yer kuvvetini koruyacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı geçişleri görülmeye devam edecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Anadolu'daki çığ riski ile iç kesimlerdeki buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 15, İstanbul'da 13, İzmir'de 17, Antalya'da 22, Adana'da 18, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 12 derece civarında seyredecek.

