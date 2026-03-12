GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,23
EURO
50,94
STERLİN
59,10
GRAM
7.283,74
ÇEYREK
12.026,30
YARIM ALTIN
23.972,43
CUMHURİYET ALTINI
47.740,78
YAŞAM Haberleri

Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Türk kültüründe ve dilimizde derinleşmiş, nesilden nesile aktarılan bilgece sözler olan atasözleri, genellikle bir gözlemi veya hayat tecrübesini kısa ve öz bir şekilde ifade eder.

Hangisi bir atasözüdür?

Seçenekler arasında Türk Dil Kurumu (TDK) ve geleneksel atasözleri kaynaklarında yer alan ifade D şıkkıdır: Gönül kocamaz.

Bu atasözünün detayları şunlardır:

  • Tam Hali: Genellikle "Er kocar, gönül kocamaz" veya "Vücut kocar, gönül kocamaz" şeklinde de kullanılır.

  • Anlamı: İnsan yaşlansa, vücudu güçten düşse ve fiziksel olarak değişse bile, ruhunun, isteklerinin ve sevme kabiliyetinin her zaman genç ve taze kalacağını anlatır. Duyguların yaşlanmadığını vurgulayan teselli edici ve bilgece bir gözlemdir.

  • Diğer Seçenekler: "Yürek burulmaz", "Kader eksilmez" veya "Kısmet daralmaz" gibi ifadeler kulağa anlamlı gelse de, Türkçenin kalıplaşmış atasözleri külliyatında bu şekilleriyle yer almazlar; daha çok bireysel yakıştırmalar veya deyim benzeri kullanımlardır.

Cevap: D (Gönül kocamaz)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER