Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Türk kültüründe ve dilimizde derinleşmiş, nesilden nesile aktarılan bilgece sözler olan atasözleri, genellikle bir gözlemi veya hayat tecrübesini kısa ve öz bir şekilde ifade eder.
Hangisi bir atasözüdür?
Seçenekler arasında Türk Dil Kurumu (TDK) ve geleneksel atasözleri kaynaklarında yer alan ifade D şıkkıdır: Gönül kocamaz.
Bu atasözünün detayları şunlardır:
-
Tam Hali: Genellikle "Er kocar, gönül kocamaz" veya "Vücut kocar, gönül kocamaz" şeklinde de kullanılır.
-
Anlamı: İnsan yaşlansa, vücudu güçten düşse ve fiziksel olarak değişse bile, ruhunun, isteklerinin ve sevme kabiliyetinin her zaman genç ve taze kalacağını anlatır. Duyguların yaşlanmadığını vurgulayan teselli edici ve bilgece bir gözlemdir.
-
Diğer Seçenekler: "Yürek burulmaz", "Kader eksilmez" veya "Kısmet daralmaz" gibi ifadeler kulağa anlamlı gelse de, Türkçenin kalıplaşmış atasözleri külliyatında bu şekilleriyle yer almazlar; daha çok bireysel yakıştırmalar veya deyim benzeri kullanımlardır.
Cevap: D (Gönül kocamaz)
Kaynak: Haber Merkezi