Hangi Osmanlı padişahının iki türbesi vardır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Hangi Osmanlı padişahının iki türbesi vardır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Osmanlı tarihinde vefat ettiği yer ile naaşının bulunduğu yerin farklı olması sebebiyle iki ayrı türbe ile anılan padişah, listedeki isimlerden Murad Hüdavendigâr'dır.

Murad Hüdavendigâr'ın İki Türbesi

I. Murad, 1389 yılında I. Kosova Savaşı'nı kazandıktan sonra savaş meydanını gezerken bir Sırp asilzadesi tarafından şehit edilmiştir. Bu durum sonucunda iki ayrı defin yeri oluşmuştur:

  • Kosova (Meşhed-i Hüdavendigâr): Savaş meydanında şehit düştüğü yere, tahnit işlemi sırasında çıkarılan iç organları defnedilmiştir. Burası günümüzde Kosova'da bulunan ve hâlâ ziyarete açık olan tarihi bir türbedir.

  • Bursa (Hüdavendigâr Türbesi): Padişahın naaşı ise Bursa'ya getirilerek Çekirge semtinde kendi yaptırdığı caminin karşısındaki türbesine defnedilmiştir.

Diğer Padişahların Durumu

  • Osman Gazi: Türbesi Bursa'daki Tophane semtinde, Gümüşlü Kümbet olarak bilinen eski bir Bizans şapelinin yerindedir.

  • Orhan Gazi: Türbesi hemen babası Osman Gazi'nin türbesinin yanında, yine Tophane parkı içinde yer alır.

  • Yıldırım Bayezid: Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düştükten sonra vefat etmiş, naaşı daha sonra Bursa'ya getirilerek kendi yaptırdığı külliyedeki türbesine defnedilmiştir.

Not: Bu listede olmasa da, Kanuni Sultan Süleyman'ın da benzer şekilde hem Zigetvar'da (iç organları) hem de İstanbul'da (naaşı) olmak üzere iki türbesi bulunmaktadır.

Cevap: Murad Hüdavendigâr

Kaynak: Haber Merkezi

