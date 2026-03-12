Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan ve her yıl "Yılın Futbolcusu"na verilen Ballon d'Or tarihinde, savunma ve kale mevkisindeki oyuncuların bu ödülü kazanması oldukça nadir rastlanan bir başarıdır.
"Ballon d'Or" ödülünü kazanan ilk ve tek kaleci kimdir?
Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk ve tek kaleci, "Kara Örümcek" lakabıyla tanınan Sovyet efsanesi Lev Yaşin'dir.
Bu tarihi başarının detayları şunlardır:
-
Ödül Yılı: Lev Yaşin, bu unvanı 1963 yılında kazanmıştır.
-
Performans: O dönemde Dinamo Moskova forması giyen Yaşin, inanılmaz refleksleri, penaltı kurtarma becerisi ve kalecilik pozisyonuna getirdiği modern yorumlarla (defansı yönetme, kaleden uzaklaşma gibi) bu ödüle layık görülmüştür.
-
Kaleci Ödülü: 2019 yılından itibaren, Yaşin'in anısını yaşatmak adına dünyanın en iyi kalecisine verilen özel bir ödüle de "Lev Yaşin Ödülü" (Yachine Trophy) adı verilmiştir.
Cevap: Lev Yaşin
