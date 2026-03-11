1872’de Üsküdar - Kabataş arasında faaliyete geçirilen dünyanın ilk arabalı vapurunun adı nedir?

Deniz ulaşım tarihinde bir devrim niteliği taşıyan ve İstanbul Boğazı'nın iki yakasını araç geçişi için ilk kez birbirine bağlayan bu gemi, Türk mühendislik ve girişimcilik tarihinin en önemli sembollerinden biridir.

1872'de Üsküdar - Kabataş arasında faaliyete geçen dünyanın ilk arabalı vapurunun adı nedir?

Dünyanın ilk arabalı vapuru olma unvanına sahip olan bu geminin adı Suhulet'tir. Kelime anlamı olarak "kolaylık" anlamına gelen Suhulet, gerçekten de o dönemde atlı arabaların ve yüklerin karşıya geçirilmesinde büyük bir kolaylık sağlamıştır.

Bu tarihi gemi hakkında bazı önemli detaylar şunlardır:

Fikir Babası: Dönemin Şirket-i Hayriye Müdürü Giritli Hüseyin Haki Efendi tarafından tasarlanmıştır.

Tasarım Özellikleri: Teknesi düz, her iki ucunda da kapakları bulunan ve hem ileri hem geri gidebilen bir yapıya sahipti. Bu sayede araçlar vapurun bir ucundan girip diğer ucundan rahatça çıkabiliyordu.

Yapımı: Tasarımı İstanbul'da yapılmış olsa da İngiltere'deki Maudslay Sons & Field tezgahlarında inşa edilerek 1871 yılında tamamlanmış ve 1872'de hizmete girmiştir.

Hizmet Süresi: Suhulet, 1958 yılına kadar yaklaşık 86 yıl boyunca İstanbul halkına ve Boğaz ulaşımına hizmet vermiştir.

Cevap: Suhulet

