Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Hangisi Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden biri değildir?

Hangisi Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan ülkelerden biri değildir?

Akdeniz'in bir kolu olan ve Balkan Yarımadası ile İtalyan Yarımadası arasında uzanan Adriyatik Denizi, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve kıyıdaş ülkeler için önemli bir ticaret kapısı olmuştur.

Hangisi Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden biri değildir?

Seçenekler arasında Adriyatik Denizi'ne kıyısı bulunmayan ülke Monako'dur. Monako, bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen Fransa'nın güney kıyısında yer alır ve kıyıları tamamen Ligurya Denizi'ne (Akdeniz'in başka bir bölümü) bakar.

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri incelediğimizde:

  • İtalya: Adriyatik'in batı kıyısını neredeyse tamamen kaplar.

  • Hırvatistan: Adriyatik'in doğu kıyısında en uzun sahil şeridine sahip olan ülkedir.

  • Arnavutluk: Adriyatik'in güneydoğu girişinde yer alan kıyıdaş bir ülkedir.

  • Diğer kıyıdaş ülkeler arasında Slovenya, Bosna-Hersek ve Karadağ da bulunmaktadır.

Cevap: D (Monako)

Kaynak: Haber Merkezi

BENZER HABERLER