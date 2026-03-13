Başkan Altay İsveç’te Konyalı gurbetçi ailenin misafiri oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UID İsveç tarafından düzenlenecek olan iftar programına katılmak üzere İsveç’e gitti. Altay iftar öncesi Konyalı gurbetçi aileyi ziyaret etti.
Başkan, Altay, İsveç'te iftar programı öncesi, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesinden olan gurbetçi Muhammed Kaya ve ailesini evinde ziyaret etti.
Başkan Altay ziyareti çerçevesinde gurbetçi aile ile sohbet ederek, Ramazan aylarını tebrik etti. Canımana Mahallesinden olan gurbetçi Muhammed Kaya yaptığı açıklamada,
"Bu akşam evimizde çok kıymetli misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık.
Sayın Konya belediye başkanımız Uğur İbrahim Altay ve değerli eşi bizleri ziyaret ederek çayımızı paylaştılar.
Konya'nın gelişimi ve yapılan güzel çalışmalar hakkında sohbet etme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.Memleketten kilometrelerce uzakta olsak da böyle güzel bir buluşma insanın gönlünü memleket havasıyla dolduruyor.
Sayın Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Kapımız her zaman açık." dedi.
